Tragédia: criança de cinco anos morre após cair de caminhão-pipa em Carira

Um menino de apenas cinco anos de idade morreu após cair de um caminhão-pipa. A tragédia aconteceu na tarde da terça-feira de carnaval, 13, no povoado Massaranduba, na zona rural de Carira, no sertão sergipano.

A.A.S. estava na parte superior do veículo no momento em que o condutor perdeu o controle da direção em uma ladeira e o caminhão capotou. O menino foi atingido por parte da carroceria no momento do capotamento, vindo a óbito no local.

O corpo da criança deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) às 17:10 hs e pouco tempo depois foi liberado para o sepultamento. Ele morava no mesmo povoado onde aconteceu o fato.