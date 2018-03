Carnaval 2018: Acadêmicos de Tatuapé é bicampeã em São Paulo. Rosas de Ouro terminou na oitava colocação

O Brasil conheceu ontem a escola campeã do Desfile das Escolas de Samba de São Paulo. Na apuração da última nota do último jurado a Acadêmicos de Tatuapé ganhou a taça e é bicampeã. A escola retratou a história e tradições do estado do Maranhão.

Foto: G1

O vice-campeonato ficou para a Mocidade Alegre. A Mancha Verde ficou em terceiro e a Tom Maior em quarto. Unidos do Peruche e Independente Tricolor foram rebaixadas. A escola Acadêmicos do Tucuruvi não foi julgada porque foi atingida por um incêndio; ela permanecerá no grupo especial.

A Rosas de Ouro, que retratou a vida e o dia a dia dos “heróis da estrada”, os caminhoneiros, e homenageou Itabaiana em uma das alas por ser a Capital Nacional do Caminhão ficou na oitava colocação.