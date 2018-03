Getam prende indivíduo em posse de arma de fogo no município de Malhador

Na última segunda-feira, 12, a Polícia Militar através do Getam do 3º Batalhão (3º BPM) realizou a prisão de um indivíduo que estava em posse de uma arma de fogo na zona rural de Malhador, no povoado Palmeira de Cima.

Os PMs realizavam rondas ostensivas quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Quando avistou a guarnição ele tentou esconder algo. Os policiais realizaram abordagem e encontraram uma arma de fogo com ele.

Foto: Getam/3BPM

O indivíduo também estava em posse de seis munições não deflagradas. Os PMs conduziram o infrator juntamente com a material apreendido à Delegacia Regional de Itabaiana, para a adoção das medidas cabíveis.