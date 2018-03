Itabaiana vence o Amadense fora de casa e reassume a liderança do Sergipão

Na tarde desta quarta-feira, 14, o Itabaiana foi até a cidade de Tobias Barreto para enfrentar o Amadense, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Sergipano e venceu fácil a equipe da casa por 3 a 0; Salatiel, Macaíba e Danielzinho fizeram os gols da vitória Tricolor.

Foto: Itabaiana/AOI

Com esse resultado, o Itabaiana chegou aos 14 pontos e reassumiu a liderança da competição. O time comandado pelo técnico Gilberto Pereira segue na competição sem saber o que é perder; no Campeonato Sergipano são quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota. Já o Amadense segue sem saber o que é vencer e está na última colocação com apenas um ponto somado e um saldo negativos de gols de menos 14.

O Itabaiana volta a campo no próximo sábado,17, contra o Boca Júnior, as 15:35 hs no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Já o Amadense viaja até a cidade de Dores para enfrentar os donos da casa; a partida também será no sábado, às 15:35 hs.

O JOGO:

O Itabaiana dominou todo os 45 minutos da primeira etapa. O Tricolor, aproveitando a fragilidade do time da casa foi para cima varias vezes; um dos destaques da equipe foi o meio campista Ratinho, que quase abriu o placar mas parou no goleiro Clésio que fez uma grande defesa.



Aos 21 minutos, como diz o ditado: “água mole e pedra dura, tanto bate até que fura”. O Tricolor abriu o placar em lançamento para Salatiel, que não titubeou e mandou a bola para os fundos do gol. No primeiro tempo o time serrano perdeu dois jogadores por lesão, o autor do gol, Salatiel e o meio campista Eduardo.

Logo aos 4 minutos da segunda etapa, o Tricolor perdeu mais um jogador por lesão; o atacante Anderson Grafite foi substituído por Paulinho Macaíba, que aos 10 minutos ampliou o placar em cobrança de falta. Hugo testou a bola para o meio e Paulinho Macaíba completou para o gol, ampliando o placar.

Depois do gol, o Itabaiana estava com gosto de quero mais e foi para cima do time de Tobias Barreto e aos 20 minutos chegava ao terceiro gol; após cobrança de escanteio, a bola desviou na zaga do Amadense, tocou em Danielzinho e entrou para os fundos do gol.

O Itabaiana ainda teve várias chances de tornar o placar mais elástico, mas desperdiçou algumas chances. Final Amadense 0 x 3 Itabaiana.