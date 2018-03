Tragédia: jovem de 19 anos cai do 3º andar de prédio enquanto trabalhava em Itabaiana

O jovem Paulo Henrique Souza de Jesus, conhecido como “Riquinho”, de 19 anos morreu na tarde de ontem, 14, após cair do 3º andar de um prédio em construção, localizado na rua General Siqueira, próximo ao Largo Santo Antônio, no centro de Itabaiana. Paulo Henrique trabalhava como pintor e no momento do acontecido retocava uma parede.

Foto: redes sociais

O jovem e um colega de trabalho estavam em cima de um andaime, à altura do 3º andar do prédio quando ele se desequilibrou e caiu de uma altura de cerca de 10 metros. A queda foi fatal e quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou, Riquinho já estava sem vida.

O Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) foi acionado e recolheu o corpo do jovem. O acidente será investigado. Henrique residia no bairro São Cristóvão. Sua partida repentina entristeceu familiares e amigos.