A luta continua! PM Rômulo necessita de doação de sangue. Saiba como ajudar

O policial militar Cabo Rômulo, que atuava no Getam de Itabaiana, mais uma vez conta com a ajuda de todos nós. Ele necessita de doação de sangue de qualquer tipo. Rômulo encontrou um doador compatível, porém ainda não pode fazer o transplante de medula óssea.

ENTENDA O CASO:

Em fevereiro do ano passado, o PM foi diagnosticado com Leucemia; a partir daí ele começou a fazer tratamento com quimioterapia e em outubro encontrou um doador de medula compatível. Mas o PM ainda não pode realizar o procedimento já que a doença ainda não foi zerada em seu organismo.

Para isso ele continua o tratamento com a quimioterapia, a fim de zerar todas as células cancerígenas e poder fazer o transplante. Acontece que o tratamento quimioterápico enfraquece os pacientes. Por conta disso, Rômulo necessita tomar algumas bolsas de plaquetas, a fim de aumentar a sua imunidade.

Quem tiver interesse em doar sangue (qualquer tipo), deve comparecer na sede do Hemose, em Aracaju, e doar em nome de Rômulo dos Santos Oliveira. Vale lembrar que o banco de sangue do Hemose está precisando do tipo A negativo, que inclusive é o tipo sanguíneo do PM. A luta continua!