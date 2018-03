Três homens morrem em confronto com a Polícia Militar em Aracaju

Na tarde da última quarta-feira, 14, três homens morreram em confronto com a Polícia Militar na zona norte da capital sergipana. Aconteceram dois confrontos. No primeiro dois indivíduos morreram e no segundo um veio a óbito. Nos dois casos, os indivíduos que morreram foram encontrados com armas e drogas.

O primeiro caso foi registrado no bairro Industrial. Em uma ação, policiais encontraram dois suspeitos com armas e drogas; eles reagiram à prisão e trocaram tiros com os policiais. Os dois acabaram morrendo.

Já o segundo caso foi registrado no Bairro Soledade. Na troca de tiros um suspeito foi morto e com ele foram apreendidas arma e drogas. Os três tinham entre 19 e 22 anos.