São Domingos: morre no Huse homem atingido por disparos de arma de fogo durante pescaria

Faleceu no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) na última quarta-feira, 14, o jovem Gleidson Santos da Paz, de 27 anos, atingido por disparos de arma de fogo na última segunda-feira, 12, durante uma pescaria entre amigos no rio Vaza Barris, em São Domingos, no Agreste do estado.

Um grupo de amigos saiu para pescar e durante uma discussão, um deles efetuou disparos que atingiram Gleidson e um outro rapaz que também estava com eles. Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Itabaiana. Por conta da gravidade dos ferimentos, Gleidson foi transferido para o Huse.

Na tarde de ontem ele não resistiu e morreu. O autor dos disparos está foragido. Ambos residiam em São Domingos. Gleidson deixa esposa e três filhos.