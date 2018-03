Oportunidade de emprego: NAT de Itabaiana oferta vagas nas áreas de contabilidade e vendas

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) de Itabaiana está com oportunidades de emprego com carteira assinada para os itabaianenses. Há vagas nas áreas de Vendas, Auxiliar de Contabilidade e Contador (a).

Todas as vagas disponíveis exigem experiência nas respectivas áreas; para a área de vendas é necessária carteira de habilitação com as categorias C e D. Quem tiver interesse deve comparecer ao NAT munido da carteira de trabalho e curriculum com foto.

O Núcleo de Apoio ao Trabalhador fica localizado na Rua Cecília Vieira Santos, 784 (Antigo Prédio da JSL Folheados) - Bairro Serrano, anexo ao prédio da Secretaria do Desenvolvimento Social.