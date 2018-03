PRF divulga balanço da Operação Carnaval. Uma pessoa morreu e nove acidentes foram registrados em Sergipe

A Polícia Rodoviária Federal encerrou à meia-noite dessa “Quarta-feira de Cinzas”,14, a Operação Carnaval 2018 nas rodovias federais de Sergipe. De sexta-feira, 09, até ontem, 14, foram registrados 09 acidentes, com 16 feridos leves e uma morte. Comparado ao Carnaval do ano passado, houve redução de 30,7% no número de acidentes (foram 13 em 2017). O número total de pessoas feridas aumentou (16 em 2018 contra 9 em 2017), porém, em todos os casos, a gravidade dos ferimentos foi leve.

Resumo da Operação Carnaval 2018:

Acidentes - 9

Feridos Graves - Não houve

Feridos Leves -16

Mortes -1

Veículos Fiscalizados - 1.508

Pessoas Fiscalizadas - 1.781

Testes de Etilômetro - 874

Embriaguez ao volante - 14

Excesso de velocidade - 678

Ultrapassagens proibidas - 174

Animais recolhidos - 54

Pessoas detidas - 19

Veículos recuperados - 02

Pessoas sensibilizadas em palestras educativas - 767.

Ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade

Com o aumento do número de veículos circulando pelas rodovias federais de Sergipe no período carnavalesco, a PRF intensificou a fiscalização para inibir a ação de motoristas infratores. Durante os dias de operação, 1.388 condutores foram notificados, sendo 174 por ultrapassagens proibidas e 678 veículos flagrados circulando acima da velocidade máxima permitida nas rodovias federais de Sergipe.

Os condutores pagarão multas que variam de R$ 130,16 a R$ 880,41 (para as infrações de excesso de velocidade) e R$ 880,41 a R$ 2.934,70 (para as infrações de ultrapassagens proibidas). Todos terão lançados em seus prontuários de 4 a 21 pontos em suas CNHs.

Álcool e direção

Apesar do esforço de fiscalização em que 874 testes de alcoolemia foram realizados e dos trabalhos de sensibilização em relação à bebida alcoólica ao volante, 14 condutores foram flagrados dirigindo embriagados, sendo que três deles apresentaram índice alcoólico para que fossem conduzidos à delegacia.

Combate à criminalidade

Além das atribuições de trânsito, a PRF também realiza o trabalho de combate à criminalidade nas rodovias federais. Dezenove pessoas foram detidas por diversos crimes como mandado de prisão em aberto e receptação de veículo roubado/furtado. Dois veículos com restrição de roubo/furto também foram recuperados.

Educação para o trânsito

Durante os dias de Operação Carnaval, a PRF realizou campanhas educativas com o objetivo de alertar condutores e passageiros sobre a importância da utilização dos equipamentos de segurança e o respeito às normas de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro. No total, 767 pessoas assistiram a palestras e foram orientadas em quatro ações educativas.

Recolhimento de animais

A PRF recolheu 54 animais nas rodovias federais de Sergipe somente durante os dias de Operação Carnaval. O número é alto e representa um perigo para quem trafega na rodovia. Os animais recolhidos foram encaminhados aos currais conveniados, e seus donos quando identificados deverão comparecer ao Ministério Público Estadual para responder pelos crimes de abandono de animal e perigo de dano a usuários das rodovias.

Fonte: PRF/SE