Idoso é encontrado morto no prédio onde residia no centro de Itabaiana

Na tarde da última quinta-feira, 15, o corpo de um idoso de 69 anos, identificado como José Eugênio Cardoso foi encontrado no prédio onde ele residia, localizado na rua Cupertino Dorea, no centro de Itabaiana.

O corpo foi localizado depois que populares sentiram um odor na localidade, já que embaixo do prédio funciona um comércio e o fluxo de pessoas é frequente. A Polícia Militar foi acionada e arrombou a porta da residência. O idoso estava morto em cima de uma cama.

Ele morava sozinho, era natural do povoado Alecrim, em Malhador e trabalhava fazendo “Jogo do bicho”, também no centro de Itabaiana. A causa da morte de Eugênio será investigada, mas provavelmente foi morte natural. O seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) para realização de exames. Ele foi visto pela última vez no último sábado, 10.