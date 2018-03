Areia Branca registra mais um homicídio por arma de fogo

O município de Areia Branca, no Agreste sergipano registrou na manhã da última quinta-feira, 15, mais um homicídio com o emprego de arma de fogo. Rogério Bispo de Oliveira, 33 anos, foi assassinado a tiros no momento em que ia para o trabalho. O crime aconteceu na zona rural do município.

A Polícia Militar foi acionada por populares para atender a uma ocorrência no local citado. Chegando lá, constatou que um homem havia sido alvejado e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, Rogério, como foi identificado, faleceu antes mesmo de receber o socorro.

Segundo populares, o crime foi cometido por indivíduos que estavam em uma motocicleta. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

BALANÇ0 DO IML:

O IML recolheu nas últimas 24 hs um total de 10 corpos, sendo quatro por morte violenta com o emprego de arma de fogo, dois por acidente de trânsito, um por enforcamento, um por queda da própria altura e dois por morte por causa ainda não esclarecida.