Começou a Guerra no Rio de Janeiro... Para onde vão os bandidos?

Por Jamysson Machado, cidadão.

O governo Federal deve declarar guerra no Rio de Janeiro ainda essa semana, com o nome de intervenção militar, o Presidente da República anuncia que um general com característica de combatente deve assumir a segurança pública na cidade carioca. Em lugares mais experientes no convívio da guerra, como é o caso da vida europeia, isso seria chamado de guerra, já no primeiro momento.

Os criminosos do Rio de Janeiro estão armados até os dentes; com o fim da FARC na Colômbia, as armas de poder exclusivo do Exército foram facilmente comercializadas no Brasil, ainda mais com uma fronteira como a nossa, que é usada por muitos, e de muitas formas para trazer contrabando, inclusive arsenal bélico.

A briga agora é de gente grande, mas o pior ainda está por vir. Para onde vão esses traficantes? Pensando como eles, eu iria para o Nordeste... Altamente despreparado, sem governo na maioria dos estados, sem segurança, ou seja, um prato cheio. E nós cidadãos... ? Fazemos o quê?

Vamos assistir de camarote uma guerra, até ele ceder e a gente cair no meio dela... Se já não estamos... Salve-se quem puder, estamos em uma bifurcação, temos dois caminhos: virar uma nação governável agora ou um oriente médio no futuro...