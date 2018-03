Suicídio ou acidente? Jovem morre atropelada por ambulância em Carira. Possibilidade de suicídio está sendo cogitada

O Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) registrou na madrugada de hoje, 16, o corpo de uma jovem de 20 anos vítima de um atropelamento (isto consta no balanço do IML), porém, de acordo com populares, a jovem teria “se jogado” em frente a uma ambulância em movimento. O fato aconteceu na BR-235, na altura do povoado Massaranduba, em Carira.

A jovem foi identificada como Simone da Silva Santos, e a hipótese de suicídio ainda não foi confirmada. Segundo populares, a jovem perambulava pela rodovia antes do acontecido. Ela residia em Carira. A ambulância envolvida no acontecido também pertencia ao município de Carira.

Foto: redes sociais

Com o impacto da colisão, a jovem não resistiu e morreu no local. O corpo deu entrada no IML às 03:57 hs. A Polícia Civil vai investigar o caso para saber se realmente ela cometeu o suicídio ou se ocorreu um acidente.