BR-235: PRF detém condutor com a CNH suspensa em Itabaiana

Na última terça-feira, 14, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um condutor de 54 anos que trafegava inabilitado pela BR-235, na altura do Km 50, em Itabaiana. Ele conduzia um veículo Toyota/Hilux, com placas de Sergipe e estava com a CNH suspensa desde o mês passado.

Além desta detenção, no mesmo dia os agentes federais detiveram também dois condutores na BR-101, um no município de São Cristóvão e outro em Itaporanga, ambos também estão inabilitados.

Os veículos ficaram retidos até que condutores habilitados comparecessem aos referidos locais. Os condutores infratores assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO).