Reprise do Conta Mais: cantor da Big Love, ex-catador de laranja, é frentista por um dia. Assista

O Conta Mais de hoje traz um reprise do programa feito com o vocalista da banda Big Love. Relembre a história do cantor Rafael Messias, que é um dos grandes sucessos da música sergipana na atualidade. Ele foi desafiado pelo apresentador Leonardo Dias a passar um dia trabalhando como frentista em um posto na cidade de Itabaiana.

O cantor também contou um pouco da sua trajetória. Ele é natural de Salgado e já trabalhou na roça como catador de laranja, mas sempre teve o sonho de ser cantor. Ele contou que ninguém acreditava que ele conseguiria fazer sucesso, porém, ele nunca desistiu do seu sonho. Assista ao programa: