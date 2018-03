Getam prende indivíduo com arma de brinquedo após roubo a veículo de transporte intermunicipal

No final da tarde de ontem, 16, policiais militares do Getam de Itabaiana prenderam um indivíduo que estava com um simulacro de pistola (arma de brinquedo). Ele é suspeito de ser o autor do roubo a um veículo de transporte intermunicipal, ocorrido anteriormente.

O indivíduo foi preso no centro de Itabaiana, no momento em que os PMs foram informados a respeito do roubo; além da arma de brinquedo ele também estava em posse de dois celulares, confessando ele que um era oriundo do roubo ao veículo.

Os policiais conduziram o suspeito juntamente com o material apreendido à Delegacia Regional de Itabaiana, para a adoção das medidas cabíveis.