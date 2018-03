Fim de semana deve ser de chuva em Itabaiana. Confira previsão

O clima de inverno parece que já começou em Itabaiana, no Agreste sergipano, depois do carnaval. De acordo com o Instituto de Meteorologia Weather Pro, o fim de semana deve ser de chuva no município e esta deve se estender até a terça-feira, 20.

Hoje, 17, sábado, o dia já amanheceu com chuva e o céu encoberto por nuvens. E a previsão é que continue assim até a noite. A mínima para hoje é 22º e a máxima 27°. O mesmo deve acontecer amanhã, domingo e prosseguir até a terça. O sol deve voltar a aparecer apenas na quarta-feira, 21.