Ingressos para o Luau Fest 2018 já estão à venda. Saiba valores e pontos de vendas

Já estão à venda no primeiro lote promocional os ingressos para o Luau Fest 2018, que acontecerá no dia 08 de abril, domingo, na Praça de Eventos de Itabaiana. Gusttavo Lima, Xandy Avião e Chicabana estão entre as atrações, além também de Alma Gêmea, Maysa Reis e Alanzinho Playboy.

Confira valores e pontos de vendas dos ingressos para este grande evento:

-Pista: R$45,00 (A VISTA)

-Pista: R$50,00 (ATÉ 2x EM TODOS OS CARTÕES)

-Área Vip: R$90,00 (A VISTA)

-Área Vip: R$100,00 (ATÉ 2x EM TODOS OS CARTÕES).

Ingressos a venda nos seguintes pontos de venda:

- Central do Luau (Itabaiana);

- Mixx Suplementos (Itabaiana);

- Usina do Som (Itabaiana)(

- Terraço Pizza (Shopping Peixoto / Itabaiana);

- Central do Ticket (Shopping Riomar / Aracaju);

- Passos Bello Calçados e Acessórios (Moita Bonita);

- Billy Jeans (Ribeirópolis);

- A3 Academia Sport Center (Frei Paulo);

- Óticas Brasil (Carira);

- Dantur Viagens (Campo do Brito);

- Lojas Bricio pra Elas (Lagarto);

- Loja Pró Sport (N.Sra. da Glória);

- Loja Xeque Mate / Restaurante Extra Bom (Tobias Barreto)

- Óticas Cristal (Simão Dias).