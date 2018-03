Para se manter na liderança do Sergipão, Itabaiana enfrenta hoje o Boca Júnior no Mendonção

Depois da vitória maiúscula contra o Amadense fora de casa em Tobias Barreto, o Itabaiana volta a campo na tarde deste sábado, 17, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Sergipano; o adversário da vez é a equipe do Boca Junior, da cidade de Estância. A partida acontecerá no estádio Etelvino Mendonça, na casa do Tricolor, a partir das 15:35 hs.

O Tricolor segue invicto e líder do campeonato com 14 pontos; uma vitória hoje garante com duas rodadas de antecedência a classificação do Itabaiana para a segunda fase da competição. Já o Boca Junior está na quinta colocação, com nove pontos na zona de classificação para a segunda fase e em caso de derrota poderá ser alcançado por Lagarto e Confiança e deixar a zona de classificação.

IGOR ESTÁ DE VOLTA!

A grande novidade para a torcida do Itabaiana é que o meio campista Igor Alves, depois de realizar um procedimento cirúrgico em abril do ano passado está liberado pelo departamento médico do clube para vestir a camisa do Itabaiana. E para a partida de logo mais, o atleta estará à disposição do técnico Gilberto Pereira.

Inicialmente Igor deverá entrar aos poucos para ganhar ritmo de jogo, já que o atleta passou quase um ano fora dos gramados.

O torcedor poderá adquirir seu ingresso ao valor de R$ 20,00 na Loja Tremendão da Serra e no Quiosque do Robson.

Atenção para o horário de vendas:

Loja Tremendão da Serra: das 8h às 12h.

Quiosque do Robson: das 10h30 às 14h.

As bilheterias do Estádio Etelvino Mendonça abrirão às 13hs. Os sócios torcedores poderão buscar seus ingressos na bilheteria do Sócio Torcedor.