Sergipão 2018: Itabaiana empata com o Boca Junior dentro de casa

O Itabaiana recebeu no dia de ontem, 17, numa tarde bastante chuvosa em Itabaiana, o time do Boca Junior (Estância). Por jogo válido pela sétima rodada, os dois times marcaram dois gols cada e a partida terminou empatada no Mendonção.

O Itabaiana começou bem, e durante o primeiro tempo marcou dois gols, que foram feitos por Danielzinho e Ratinho, sendo o primeiro uma cobrança de pênalti. No segundo tempo o time do Boca Junior marcou dois gols, conseguindo o empate. Agora, o time serrano está com 15 pontos, sendo o primeiro classificado para a fase do Hexagonal.

O Boca Junior está em quarto, com 10 pontos. Porém, a rodada continua hoje, 18, com o clássico entre Confiança e Sergipe, além também de Lagarto e Frei Paulistano. O próximo desafio do Tricolor será no próximo domingo, 25, também em casa, contra o Olímpico de Itabaianinha, a partir das 17 hs.