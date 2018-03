BR-235: dois condutores morrem após colisão entre dois veículos de quatro rodas no povoado Cafuz

Um acidente registrado na noite do último sábado, 17, na BR-235, na altura do povoado Cafuz, em Laranjeiras deixou duas vítimas fatais e uma pessoa ferida. Dois veículos de quatro rodas colidiram e os condutores de ambos vieram a óbito no local.

A colisão envolveu um veículo da Volksvagen Gol e um Fiat Linea. O primeiro era conduzido por Rosevaldo Pinheiro Freire, de 36 anos e o segundo por Tiago de Jesus Santos, de 34 anos. No Fiat Linea havia um passageiro, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.

Tiago e Rosevaldo, respectivamente. Fotos: redes sociais

Rosevaldo era morador da zona rural de Areia Branca. Já Tiago residia em Aparecida, sendo bastante conhecido na cidade. Os corpos dos dois deram entrada no Instituto Médico Legal (IML) às 00:33 hs de ontem, 18.