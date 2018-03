Jovem morre após colisão entre caminhão e motocicleta na rodovia que liga Itabaiana a Moita Bonita

Na noite do último sábado, 17, um jovem morreu após uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta registrada na rodovia SE-140, que liga Itabaiana a Moita Bonita, no Agreste sergipano. Ele conduzia a motocicleta que colidiu no fundo do veículo de carga.

Foto: redes sociais

O jovem foi identificado como Adalberto José dos Santos, de 27 anos. Por conta do impacto da colisão ele não resistiu e faleceu no local. O motorista do caminhão evadiu-se sem prestar assistência. No local onde aconteceu o acidente, a iluminação era bastante ruim.

Adalberto residia na zona rural de Moita Bonita, no Agreste sergipano. O corpo do jovem deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) às 00:33 hs de ontem, 18. Adalberto trabalhava vendendo frutas.