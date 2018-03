Quatros pessoas morreram afogadas em Sergipe, duas em Aracaju e duas em Estância durante o fim de semana

Durante o fim de semana, o Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) registrou quatro corpos de vítimas de afogamento, dois oriundos de Aracaju e dois procedentes de Estância. Destas mortes, duas aconteceram em praias, uma no Abaís, em Estância e outro na Coroa do Meio, em Aracaju.

ESTÂNCIA:

No sábado, 17, o IML registrou o corpo de um homem de 49 anos vítima de afogamento procedente de Estância. Já no domingo, 18, deu entrada no Instituto o corpo de um jovem de 30 anos, que morreu afogado na Praia do Abaís, também no município estanciano.

ARACAJU:

No sábado o IML registrou um corpo do sexo masculino procedente de Aracaju, de uma vítima de afogamento no Rio Poxim; no último domingo, uma mulher de 42 anos morreu afogada na Praia da Coroa do Meio, também na capital sergipana. Ela estava com uma criança, que também se afogou, mas foi resgatada com vida.