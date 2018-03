Manifestantes bloqueiam trecho da BR-235, em Areia Branca

Manifestantes bloquearam a cerca de uma hora o Km 34 da BR-235, na altura do município de Areia Branca, no Agreste sergipano. Eles pedem mais segurança no município, onde casos violentos estão sendo registrados com frequência.

Os manifestantes colocaram pneus na rodovia e atearam fogo, a fim de impedir o fluxo de veículos, Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e informa aos condutores algumas rotas alternativas: Aracaju/ Itabaiana/ Aracaju via BR 101, rodovia estadual Lourival Batista, seguindo para Campo do Brito, até Itabaiana.

A PRF anunciou a liberação por volta das 10 hs.

Matéria atualizada às 10 :31 hs para acréscimo de informações.