Altar restaurado da Igreja Matriz de Santo Antônio e Almas será entregue hoje na missa. Veja fotos

Na noite desta segunda-feira, 19, a partir das 19:30 hs será entregue à população itabaianense o altar restaurado da Igreja Matriz de Santo Antônio e Almas. A entrega será feita na missa que acontece tradicionalmente todas as segundas-feiras. A Matriz é a principal e mais antiga igreja do município serrano, fundada em 1675.

A restauração foi uma ideia de Padre Jadson, atual pároco e teve início no mês de abril; o objetivo era voltar ao altar inicial, do ano de 1914. O processo de restauração foi comandado por José Roberto, dono de uma empresa de arte e restauração da Bahia licenciada pelo IPHAN (Instituto Histórico e Artístico Nacional).

Até então, as cores que os itabaianenses conhecem foram dadas na última grande reforma da paróquia, no ano de 1978. O rosa e o azul bebê na época eram tidos como cores modernas. Agora, o altar está com as seguintes cores: dourado, branco e um tom de vermelho marmorado. Toda a população está convidada para participar da missa onde será entregue o altar restaurado.

Veja algumas fotos de como era e de como ficou o altar: