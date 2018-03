Atenção condutores! Km 32 da BR-235, em Areia Branca já está liberado

O Km 32 da BR-235, na altura do município de Areia Branca, no Agreste sergipano já está liberado. A PRF anunciou a saída dos manifestantes da rodovia por volta das 10 hs. O Corpo de Bombeiros esteve presente no local para fazer a limpeza, já que pneus foram queimados.

Foto: PRF/SE

Um grupo de pessoas iniciou uma manifestação no início da manhã. Eles clamam por mais segurança na cidade, que tem registrado vários casos violentos, bem como melhorias na saúde e educação. Os manifestantes atearam fogo em pneus na pista, evitando o tráfego de veículos.

Por conta disso, a via ficou interditada e foi liberada por volta das 10 hs. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve a todo o momento acompanhando a manifestação. Após a liberação do trecho o trânsito esteve lento, por conta do congestionamento formado.