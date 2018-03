Fim de semana: IML registrou 24 corpos. Seis pessoas morreram em acidentes de trânsito em Sergipe

Durante o fim de semana, o Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) registrou 24 corpos, sendo 10 por morte violenta, sete com o emprego de arma de fogo, um com o emprego de arma branca e dois por espancamento. Seis pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito durante os três dias.

Além disso, o IML também registrou quatro corpos de vítimas de afogamento, três por morte por causa não esclarecida e um por enforcamento. Destes corpos, apenas um é do sexo feminino, que foi uma mulher de 42 anos que morreu afogada na praia da Coroa do meio, na capital Aracaju, todos os outros são do sexo masculino.