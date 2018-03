IFS seleciona professores de Logística e Segurança do Trabalho I para atuar em Itabaiana e Lagarto. Confira

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) recebe inscrições, entre os dias 19 a 28 de fevereiro, para o processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos nas áreas de Logística e Segurança do Trabalho. Está disponível uma vaga para docente Logística, no campus Itabaiana, com carga horária de 40h.

No Campus Lagarto há uma vaga para professor de Segurança Trabalho que deve cumprir uma carga horária semanal de 40h. A taxa de inscrição é de R$ 50 (cinquenta reais) e deve ser paga até o dia 28 de fevereiro, em espécie somente nas agências do Banco do Brasil, no horário bancário, através da GRU.

A remuneração é de R$ 3.579,76 para carga horária de 40h em Logística e R$ 4.010,08 para 40h em Segurança Trabalho I. O resultado preliminar será divulgado no dia 06 de março, no site www.ifs.edu.br. Confira o edital.

Fonte: IFS