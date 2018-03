Bolão Itnet: confira como está o resultado parcial de palpites nos jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões

O Bolão Itnet voltou! E dessa vez com palpites para os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os palpites já tiveram início, já que tivemos quatro jogos; e agora faltam apenas quatro partidas para sabermos quem será o sortudo que ganhará um tablet.

Os jogos que faltam acontecerão hoje, 20 (Bayern de Munique X Besiktas e Chelsea X Barcelona) e amanhã, 21 (Sevilla X Manchester United e Shakhtar Donetsk X Roma). Confira como está a parcial de palpites até o momento, com os dez primeiros colocados no Bolão:

1º Angélica – Itabaiana/SE – 14 pontos;

2º Marcelo de Jesus Cunha – Itabaiana / SE – 13 pontos;

3º Welia Silva de Jesus – Itabaiana/SE – 11 pontos;

4º José Diego Gois Barreto – Itabaiana/SE – 10 pontos;

5º Marcos Jose Kuff – Montes Claros/MG – 10 pontos;

6º William Vinicius – Campo do Brito/SE – 10 pontos;

7º Carlos Magno Lima Costa – Ribeirópolis/SE – 09 pontos;

8º Paulo César dos Santos - Campo do Brito/SE – 09 pontos;

9º Diego de Oliveira Rocha – Itabaiana/SE – 09 pontos;

10º Bayon Victor Pinheiro Sousa – Itabaiana/SE – 09 pontos.

Continuem palpitando! Aguardem, porque em breve tem novidade para os internautas do Portal Itnet. Vem aí o Bolão Pro, com palpites para a Copa do Mundo e prêmios.