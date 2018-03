PRF detém dois condutores com CNH suspensa na BR-235 em Itabaiana

Na manhã do último sábado, 17, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram dois condutores com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Os flagrantes aconteceram no Km 50, na BR-235, no município de Itabaiana.

No primeiro caso, os agentes realizavam fiscalização quando abordaram o condutor de um caminhão M.Benz/L 1513, com placas de Sergipe. Após consulta ao banco de dados foi constatado que o motorista, de 23 anos estava com a CNH suspensa há 17 dias.

Já no segundo caso foi fiscalizado um veículo Fiat/Palio, também com placas de Sergipe. Após consulta, a equipe PRF confirmou que a CNH do motorista, de 60 anos, estava suspensa desde o início deste mês.

Os veículos ficaram retidos até que condutores habilitados comparecessem aos referidos locais. Os condutores infratores assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO).