Paixão de Cristo em Itabaiana: organização informa que há vagas para quem queira participar. Saiba mais

Acontecerá mais uma vez, no dia 30 de março, às 18h30min, a tradicional encenação da Paixão de Cristo no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. A organização do evento informa que há cerca de 20 vagas para quem queira participar do elenco este ano.

Quem tiver interesse em participar, deve entrar em contato pelo número 99854-2611 e falar com Nikson, um dos organizadores, para maiores informações acerca dos ensaios.

A encenação da Paixão de Cristo acontece tradicionalmente há cerca de 10 anos no estádio Mendonção; é organizada pelas paróquias do município e também por jovens itabaianenses. Todo ano, o ato reúne um grande número de fieis, que vão assistir os passos de Jesus Cristo antes da crucificação.