Concursos: Marinha está com edital aberto com 1 mil vagas para aprendizes marinheiros

A Marinha do Brasil lançou no início de fevereiro o edital do concurso para aprendizes marinheiros (CPAEAM). No total, estão sendo ofertadas 1 mil vagas e as inscrições devem ser feitas até o dia 02 de março, presencialmente nos postos de inscrição ou pela internet.

A taxa de inscrição é de R$ 40,00 e a data da prova ainda não foi definida. Podem se inscrever candidatos do sexo masculino, solteiros ou que não tenham união estável. É necessário ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 1º de janeiro de 2019; ter concluído o ensino médio e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

As provas e eventos complementares serão realizados nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia (RJ), Angra dos Reis (RJ), Nova Friburgo (RJ), Vila Velha (ES), Salvador, Natal, Olinda (PE), Fortaleza, Belém, Amapá, Piauí (PI), Santarém (PA), São Luís, Rio Grande (RS), Porto Alegre, Florianópolis, Ladário (MS), Brasília, São Paulo, Manaus e Santos (SP).

Para maiores informações acerca do concurso, acesse o edital.