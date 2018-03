Promoção: saiba os nomes dos internautas que ganharam os dez ingressos para o Cinelaser

O Portal Itnet em parceria com o Cinelaser lançou uma promoção para sortear 10 ingressos para o Cinelaser, localizado no Shopping Peixoto, em Itabaiana. 10 pessoas foram sorteadas e cada uma ganhará um ingresso, para assistir a qualquer um dos filmes que está em cartaz no cinema nesta terça-feira, 20.

Os internautas sorteados foram: Sabrina Souza Oliveira, João Marcos da Cruz Santos, Leiliane Andrade Carvalho, Heloisa dos Santos Santana, Rosilene dos Santos Oliveira, Cleane dos Santos Santana, José Mesquita Mota, Antony Rodrigues Silva, Erik de Jesus Silva Santos e Sérgio Ferreira Oliveira.

Lembrando que os filmes que estão em cartaz são: Pantera Negra, Maze Runner – a cura mortal, O touro Ferdinando, Cinquenta Tons de Liberdade e Extraordinário. Nossa equipe entrará em contato com os ganhadores.