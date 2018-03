O médium mineiro Alaor Borges, estará no Cantinho de Oração Dulce Melo, em Itabaiana, no próximo domingo, 25. Ele fará uma sessão de psicografia, semelhante ao trabalho feito por Chico Xavier.

A partir das 14 hs serão distribuídas as senhas para a organização, e a partir das 19 hs terá início a sessão de psicografia. A entrada é gratuita. Mais informações através do telefone: 99100 0310, falar com Adelmo.