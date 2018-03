Morre no hospital homem atingido por disparos de arma de fogo em Malhador

Veio a óbito no Hospital Regional de Itabaiana o senhor José de Menezes Lima, 39 anos. Ele foi atingido por disparos de fogo na última segunda-feira, 19, em frente ao seu estabelecimento comercial, localizado no município de Malhador, no Agreste sergipano.

Foto: redes sociais

José era dono de uma mercearia. Ele estava em frente à mesma quando foi abordado por um indivíduo que já chegou ao local efetuando disparos em sua direção; foram no total cinco disparos. O comerciante foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Itabaiana.

José recebeu os primeiros atendimentos, porém não resistiu e veio a óbito dentro da unidade. A causa e autoria do assassinato são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil do município.