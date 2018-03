A espera acabou! Aprovados no concurso da Guarda Municipal de Itabaiana receberão fardamento amanhã, 22

A espera acabou! Após quase dois anos depois de ser realizado o concurso, os aprovados para compor a Guarda Municipal de Itabaiana receberão o fardamento e iniciarão o curso de formação. A entrega do fardamento acontecerá amanhã, 22, na sede da Secretaria de Educação, às 08 hs.

Foto ilustrativa

Na segunda-feira, 26, os aprovados iniciarão o curso de formação, que será realizado na Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol), em Aracaju. A Guarda Municipal é um dos grandes desejos da população itabaianense, e tende a combater um pouco a criminalidade no município serrano.

A mesma será comandada pelo Cabo Luiz Santiago, Superintendente da SMTT de Itabaiana. O concurso foi realizado em 2016 e homologado em 2017. Desde então, os aprovados aguardavam para serem chamados a fazer a formação e atuar no cargo. No início do ano, o prefeito Valmir convocou os aprovados, através do Diário Oficial, a fazer o curso de formação, e desde aí foi informado que o mesmo teria início no dia 26 de fevereiro.