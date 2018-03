Beneficiários de programas do Governo Federal podem receber conversor digital gratuitamente. Saiba como

O Governo Federal está distribuindo conversores digitais para beneficiários do Bolsa Família e também os cidadãos que tenham cadastro no Número de Inscrição Social (NIS). Em Sergipe, os conversores já estão sendo distribuídos porque no final de maio 17 municípios, entre eles Itabaiana terão o sinal analógico desligado.

Só poderá receber o conversor, o cidadão que for integrante do programa Bolsa Família ou que esteja cadastrado no NIS. Se você está em Itabaiana, saiba como adquirir:

O cadastro está sendo feito online, através do site Seja Digital. Porém, quem não possuir acesso à internet pode comparecer na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social ou nas sedes do Cras I (bairro serrano) e II (bairro São Cristóvão), em Itabaiana, para fazer o cadastro (é necessário o número do NIS ou o CPF – para os beneficiários já citados acima); em seguida, o cidadão receberá um comprovante e poderá retirar o aparelho na sede dos Correios.

A solicitação também pode ser feita através do número 147. Vale ressaltar mais uma vez que a distribuição só é válida para os beneficiários já citados.

A partir de 30 de maio, o sinal analógico será desligado nos seguintes municípios sergipanos: Aracaju; Areia Branca; Barra dos Coqueiros; Divina Pastora; Itabaiana; Itaporanga D’Ajuda; Laranjeiras; Malhador; Maruim; Nossa Senhora do Socorro; Pirambu; Riachuelo; Rosário; Santa Rosa de Lima; Santo Amaro das Brotas; São Cristóvão; Siriri.