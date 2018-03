Clarão é visto no céu da Bahia; astrônomo fala em meteoro

Moradores de Salvador e de cidades do interior da Bahia relataram nas redes sociais, entre a noite da última terça-feira (20) e amanhã desta quarta (21), que viram um clarão no céu. O fenômeno aconteceu por volta das 22h30, durou segundos e deixou as pessoas assustadas.

O astrônomo Fernando Munaretto diz ter visto o fenômeno no bairro do Costa Azul, na capital baiana, e acredita que pode ter sido causado por um meteoro. “Meteoro é um fenômeno meteorológico causado por uma entrada de um corpo na atmosfera. Então, dependendo da constituição desse corpo, pode apresentar cores. Foi o que aconteceu com esse meteoro ontem, o final dele foi laranja. Mas em grupo de astrônomos teve gente que viu azulado”, relata.

Munaretto afirma que o que ocorreu foi provavelmente um corpo que entrou na atmosfera em velocidade e se queimou no ar. “Normalmente se desintegram, mas eventualmente um pedaço dele caiu. Não foi ouvido barulho, só clarão. Eu vi o clarão sobre o mar. Provavelmente é um meteoro. Agora, causado a gente não sabe pelo que. Mas deve ser de um corpo proveniente do espaço”.

O astrônomo disse que os moradores não devem temer o fenômeno. “A chance de cair um corpo na terra com proporções catastróficas é pequena", avalia.

O astrônomo amador Alexsandro Mota, morador de Conceição do Coité, cidade que fica a cerca de 200 Km de Salvador, registrou o clarão com sua câmera. Ele contou que faz parte de um grupo de astrônomos amadores que deixam câmeras apontadas para cima, durante a noite. Na última terça, ele conseguiu captar o fenômeno. "É muito difícil a gente conseguir gravar um fenômeno desses. Foi uma atividade de grande porte", disse Alexsandro.

