Primeira Maratona de MTB Frangos da Serra acontecerá em Itabaiana. Ciclistas de vários lugares do país participarão

No dia 04 de março acontecerá em Itabaiana a Primeira Maratona de Mountain Bike dos Frangos da Serra. Ciclistas de vários lugares do país participarão. Mais de R$ 7 mil serão distribuídos em premiação.

A maratona terá início no Chiara Lubich. Quem tiver interesse em participar pode se inscrever através do site dos Frangos da Serra. A Maratona de Itabaiana vem para consolidar-se como um dois maiores eventos de MTB no Nordeste do país.

A PROVA:

O percurso foi criado para o ciclista se encantar com as mais belas paisagens da Cidade de Itabaiana. Os ciclistas irão pedalar no entorno do paredão do Serra de Itabaiana, um das belas paisagens do Parque Nacional Serra de Itabaiana.

Serão três percursos: Iniciante aproximadamente 20 km, Light aproximadamente 40 km e Pro aproximadamente 60 km cronometrados. A prova terá a chancela da Federação Sergipana de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo; a prova que será válida pelo Ranking Brasileiro de XCM Classe 1. Acesse o site para maiores informações.