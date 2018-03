O carnaval já passou, mas a folia ainda continua em Itabaiana. Aconteceu ontem, 20, na Praça General João Pereira, o aula de dança da ressaca do Carnaval, que reuniu um grande número de participantes, que aproveitaram para cair na folia.

O aulão foi comandado pelos professores Nathan Henrique e Nailson Junior, que participam do projeto “Terça e quinta na Praça”, com aula de dança durante estes dois dias da semana. A repórter Katiane Peixoto marcou presença no aulão. Assista: