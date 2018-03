Polícia Civil de Itabaiana prende dupla responsável por latrocínio que vitimou criança de 11 anos no fim do ano passado

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) apresenta às 08h30 desta quinta-feira, 22, as 8h30, na sala de imprensa da Instituição, detalhes da investigação que resultou na prisão de Djeyson jeyson Gomes Rezende, 23 anos, conhecido por “Ralado” e seu comparsa Maxwell Santana Meneses, 25 anos, acusados de latrocínio praticado no dia 31 de dezembro do ano passado, em Itabaiana.

De acordo com as investigações, a dupla, ambos portando revólveres, abordaram as vítimas as margens da BR 235 para efetuarem o roubo de uma motocicleta.

Na ocasião, Ralado reconheceu o proprietário e efetuou um disparo que atingiu o braço esquerdo do dono do veículo, em seguida Maxwell também disparou, atingindo uma criança de 11 anos, que foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio óbito. Os autores fugiram, subtraindo a referida motocicleta.

Fonte: SSP/SE