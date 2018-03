A Polícia Civil de Malhador está procurando por três homens acusados de serem os autores de um homicídio registrado no município no ano passado. As investigações começaram a partir de imagens de câmeras no momento da festa. Três homens em atitude suspeita são procurados. Relembre o caso.

Confira o vídeo divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) através do link: https://www.facebook.com/sspsergipe/videos/1806351056051519/