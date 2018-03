Latrocínio: confira detalhes da prisão dos dois suspeitos realizada pela Polícia Civil de Itabaiana

A Polícia Civil de Itabaiana realizou agora a pouco uma coletiva onde foram apresentados detalhes da prisão da dupla suspeita do latrocínio (roubo seguido de morte) registrado em Itabaiana no dia 31 de dezembro, que vitimou uma garota de 11 anos.

Foram presos: Djeyson Gomes Rezende, conhecido como "Ralado", 23, e Maxwell Santana Meneses, 25, por ter atuado em conjunto na prática criminosa.

Djeyson e Maxuell. Foto: Polícia Civil

Segundo as investigações, no dia 31, Djeyson e o comparsa, ambos portando revólveres abordaram as vítimas às margens da BR 235 e exigiram que entregassem a motocicleta marca/modelo Shineray Xy 50q Phoenix de cor Preta.

Na ocasião, Djeyson reconheceu o proprietário da motocicleta e deferiu um disparo que o acertou no braço esquerdo uma das vítimas, momento em que o comparsa dele também disparou, atingindo a criança de 11 anos de idade, que foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os dois fugiram levando a referida motocicleta.

Djeyson responde a processos por roubo e porte ilegal de arma de fogo; enquanto Maxwell responde a processos por roubo majorado. Ambos são egressos do sistema prisional.