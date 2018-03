PRF detém motorista com CNH suspensa na BR-235 em Itabaiana

Policiais Rodoviários Federais flagraram na tarde de ontem, 21, um motorista com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A ação aconteceu no Km 50 da BR-235, no município de Itabaiana.

Os agentes federais realizavam trabalho de fiscalização quando abordaram o condutor de um veículo Ford/Ranger, com placas de Sergipe, e após consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, confirmaram que a CNH do motorista, estava suspensa há 21 dias.

O veículo ficou retido até que um condutor devidamente habilitado comparecesse ao local e o condutor infrator assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Fonte: PRF/SE