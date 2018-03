Vídeo: Delegado Fábio Santana fala sobre a elucidação do latrocínio que vitimou criança de 11 anos em Itabaiana. Assista

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) divulgou o vídeo da entrevista com o Delegado Regional de Itabaiana Fábio Santana, onde ele fala sobre a elucidação do latrocínio que vitimou uma criança de 11 anos no dia 31 de dezembro do ano passado.

Foram presos: Djeyson Gomes Rezende, conhecido como "Ralado", 23, e Maxwell Santana Meneses, 25, por ter atuado em conjunto na prática criminosa.

Segundo as investigações, no dia 31, Djeyson e o comparsa, ambos portando revólveres abordaram as vítimas às margens da BR 235 e exigiram que entregassem a motocicleta marca/modelo Shineray Xy 50q Phoenix de cor Preta.

Djeyson responde a processos por roubo e porte ilegal de arma de fogo; enquanto Maxwell responde a processos por roubo majorado. Ambos são egressos do sistema prisional.

Assista ao vídeo: