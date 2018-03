Tá no Diário Oficial! Wesley Safadão será uma das atrações da Feira do Caminhão deste ano

Atenção itabaianenses e forrozeiros de plantão!

Foi publicado no Diário Oficial do município de Itabaiana na edição de hoje, 22, uma portaria onde consta a informação de contrato com a Luan Produções e Eventos LTDA, empresa produtora do Wesley Safadão, onde também consta que o forrozeiro se apresentará na Feira do Caminhão deste ano no dia 11 de junho.

A notícia ainda não foi divulgada pelo prefeito Valmir de Francisquinho, mas isto deve ser feito em breve, já que a portaria foi assinada pelo mesmo, bem como outras novidades sobre o evento, que é a festa mais tradicional de Itabaiana e de todo o Agreste sergipano, tendo um fluxo de visitantes de varias partes, inclusive de outros estados. Em breve mais novidades. Acesse o Diário Oficial.