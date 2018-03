Aracaju: Operação SOS Barra prende envolvidos com morte de líder Sindical

A Polícia Civil deflagrou no final da madrugada desta sexta-feira, dia 23, a Operação SOS Barra para cumprir prisões e buscas e apreensões dos envolvidos na morte do líder sindicalista Clodoaldo dos Santos Melo, mais conhecido como Barriga, morto em dezembro de 2017.

Os mandados estão sendo cumpridos pelas equipes das Divisões do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e outras unidades especializadas da Polícia Civil. A operação conta com o trabalho de 40 policiais civis. Sete pessoas foram presas e a polícia apreendeu munições e drogas.

A delegada Thereza Simony, diretora do DHPP, dará as primeiras informações às 8h, na sede do DHPP, localizada na rua Boquim com Praça da Bandeira.

Com base nos depoimentos, que começam por volta de 7h nos cartórios do DHPP, a diretora do Departamento concederá coletiva à imprensa, às 15h30, na sede do mesmo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

