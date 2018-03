Avenida de Itabaiana será interditada a partir da segunda, 26, por conta da construção da Ceasa. Entenda

A partir da segunda-feira, dia 26, a empresa responsável pela construção da Central de Abastecimento de Itabaiana (Ceasa) irá fazer uma intervenção na Avenida Zefinha de Capitulino, localizada no bairro Porto, com o intuito de colocar uma tubulação de água com 750m, aproximadamente.

Por conta disso, a SMTT alerta aos motoristas que o trânsito na localidade ficará parcialmente interrompido. Os locais de trabalho serão sinalizados. A previsão é de que a obra seja realizada em cerca de um mês.

A SMTT pede a compreensão dos usuários e moradores da localidade pelos transtornos que por ventura a obra venha a ocasionar.