Bolão Itnet: saiba quem ganhou o tablet nos palpites dos jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões

Como informado anteriormente, hoje é o dia de divulgar o nome do internauta sortudo que acertou mais palpites no Bolão da Itnet nos oito jogos de ida das oitavas de final da Champions League. Quem venceu foi o internauta Anderson Almeida de Assis, de Itabaiana.

O primeiro colocado marcou 29 pontos e levará um tablete para casa. Nossa equipe entrará em contato com o mesmo para tratar da retirada do prêmio. Veja como ficou a colocação, com o nome e pontuação dos dez internautas que mais marcaram:

1º Anderson Almeida de Assis - Itabaiana – 29 pontos;

2º Bayon Victor Pinheiro Sousa - Itabaiana – 25 pontos;

3º Paulo César dos Santos – Campo do Brito – 25 pontos;

4º Éden Carlos dos Santos Tavares – Itabaiana – 22 pontos;

5º Yan Henrique Tavares Santana – Itabaiana – 22 pontos;

6º Antelmo dos Santos Oliveira - Itabaiana – 22 pontos;

7º Welia Silva de Jesus – Itabaiana – 22 pontos;

8º Marcos Vinícius Santos da Fonseca- Itabaiana – 22 pontos;

9º Marcos Jose Kuff - Montes Claros/MG – 21 pontos;

10º Antonio Carlos Alves Martucelli – Itabaiana – 21 pontos.

Aguardem, porque em breve tem novidade para os internautas do Portal Itnet. Vem aí o Bolão Pro, com palpites para a Copa do Mundo e prêmios.